Moncalieri, iniziati i lavori per far rinascere la bocciofila Rebaude

Moncalieri sta per regalare un nuovo futuro ad un simbolo del suo passato. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per far rinascere la vecchia bocciofila Rebaude, ai piedi di viale del Castello, all'ingresso del centro storico della città.

"Un sogno trasformato in progetto"

Si è iniziato con il ripulire lo storico circolo, con lo sgombero dei materiali residui, a breve partiranno i lavori "per rigenerare un luogo di comunità", come lo ha definito il sindaco Paolo Montagna, che ha parlato di un sogno "che abbiamo trasformato in progetto: la prima casa nella quale si celebri un patto di genere e di generazioni. Uno spazio che abbia per protagoniste le donne e in cui convivano bambini e ragazzi delle scuole lo frequentino insieme ai nostri nonni, per giocare a carte piuttosto che alle bocce".

Per mettere insieme persone di età e interessi diversi ma con un comune denominatore: l'amore per Moncalieri. Per una città che cambia, recuperando alcuni luoghi simbolo di passato per avviare un percorso nuovo.