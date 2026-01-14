“Si può dire tuttə?”: a Torino una conferenza sul linguaggio inclusivo

Si terrà sabato 17 gennaio 2026 a Torino la conferenza dal titolo “Si può dire ‘tuttə’? Contesto e scelte nella comunicazione professionale”, un evento formativo dedicato al tema del linguaggio, delle sue trasformazioni e delle responsabilità comunicative nei contesti professionali.

L’iniziativa, promossa dall’associazione culturale Traduttori Interpreti Professionisti con il patrocinio della Città di Torino, avrà luogo presso ToolBox Coworking, in via Agostino da Montefeltro 2. L’obiettivo dell’incontro è offrire strumenti di riflessione e confronto sull’uso consapevole delle parole, con particolare attenzione alle scelte linguistiche inclusive e alle loro ricadute sociali e professionali.

La mattinata si aprirà alle 8.30 con la registrazione dei partecipanti, seguita dai saluti di benvenuto alle 9. Alle 9.10 interverrà Manuela Manera con una relazione dal titolo “Comunicare con cura: intenzioni e ricadute”, mentre alle 11 sarà la volta di Vera Gheno, che proporrà una riflessione su come e perché le parole vengano scelte, nel suo intervento “Come si possono dire le cose: una riflessione sul linguaggio”. I lavori si concluderanno alle 13.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione obbligatoria, fino a esaurimento posti, entro le ore 18 di martedì 14 gennaio 2026 tramite la piattaforma Eventbrite. L’evento si rivolge a professionisti della comunicazione, traduttori, interpreti, ma anche a chiunque sia interessato a comprendere meglio l’evoluzione del linguaggio nel dibattito pubblico e lavorativo.