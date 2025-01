Tentato omicidio di Moncalieri, Stefano Milanese è fuori pericolo

Sono arrivate buone notizie dai sanitari delle Molinette nelle scorse ore. Non è più in pericolo di vita Stefano Milanese, il manager di 52 anni che il 3 gennaio era stato ferito da due colpi di colpi di pistola dalla sua vicina di casa, l'84enne ex sciatrice Vera Schenone, in strada Cantamerla a Moncalieri.

Sciolta la prognosi dai sanitari delle Molinette

L'uomo non è più in prognosi riservata: i sanitari hanno detto che ne avrà ancora per una quarantina di giorni. Milanese resta ricoverato ma le sue condizioni sono migliorate. Il manager era stato sottoposto ad un intervento chirurgico dopo che è stato colpito da due proiettili di pistola all'addome e al braccio destro.

Per Vera Schenone l'accusa di tentato omicidio

La vicina di casa gli ha sparato con un revolver calibro 38 special, regolarmente detenuto dal marito 89enne. La donna ora si trova agli arresti domiciliari in una residenza per anziani, in attesa che si svolga il processo. Per lei l'accusa è di tentato omicidio.