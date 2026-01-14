Mara Favro, la famiglia chiede di non chiudere il caso

E' stata discussa oggi il tribunale a Torino, in un'udienza a porte chiuse, la richiesta di non chiudere il caso di Mara Favro, la donna scomparsa in valle di Susa nel marzo del 2024 e ritrovata priva di vita al fondo di un dirupo nel settembre del 2025.
La richiesta presentata dal legale della famiglia
L'istanza di opposizione - come riporta l'agenzia di stampa Ansa - è stata presentata da Roberto Saraniti, l'avvocato a cui si è affidata la famiglia.
La procura, sulla scorta dell'indagine dei carabinieri del Ros, aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo privilegiando l'ipotesi del suicidio.