14 gennaio 2026, 15:37

Mara Favro, la famiglia chiede di non chiudere il caso

La procura si era espressa per l'archiviazione, sostenendo l'ipotesi del suicidio

Una immagine d'archivio di Mara Favro

E' stata discussa oggi il tribunale a Torino, in un'udienza a porte chiuse, la richiesta di non chiudere il caso di Mara Favro, la donna scomparsa in valle di Susa nel marzo del 2024 e ritrovata priva di vita al fondo di un dirupo nel settembre del 2025.

La richiesta presentata dal legale della famiglia

L'istanza di opposizione - come riporta l'agenzia di stampa Ansa - è stata presentata da Roberto Saraniti, l'avvocato a cui si è affidata la famiglia. 

La procura, sulla scorta dell'indagine dei carabinieri del Ros, aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo privilegiando l'ipotesi del suicidio.

