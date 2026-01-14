Storia da libro cuore alle Vallette: "Grazie alla ragazza sconosciuta che ha aiutato mia moglie dopo un malore sul bus"

Non solo lamentele e polemiche. A volte i social si trasformano in custodi di storie belle, positive, quasi commoventi. Come quella raccontata nelle scorse ore da Antonio Valentino Zannino, conduttore radiofonico che alle pagine del gruppo di quartiere "Sei delle Vallette se" ha voluto affidare la sua riconoscenza a una persona rimasta, per ora, sconosciuta.



Protagonista involontaria della vicenda è stata la moglie di Zannino, che ieri sera stava viaggiando a bordo di un bus quando ha accusato un malore. Intorno a sé, invece che indifferenza, ha trovato l'aiuto di una persona che l'ha vista in difficoltà e l'ha soccorsa, contribuendo al lieto fine della vicenda.



"Voglio ringraziare la ragazza che stasera intorno alle 18.30 circa sul pullman 29 ha soccorso e tranquillizzato mia moglie colta da un malore - sono le parole affidate da Zannino alle pagine social -. Non so chi tu sia ma mi ha riferito mia moglie che sei scesa dal pullman nel nostro quartiere". E conclude: "Ti ringrazio tanto per la tua gentilezza e magari mi piacerebbe farlo di persona se avrai l'occasione di leggere questo post. Molte grazie".



Tanti i messaggi di commento al post, tra coloro che si preoccupano per la salute della signora e chi, invece, celebra il gesto di solidarietà e gentilezza sottolineando come "gli angeli esistono".