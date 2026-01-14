Rapina a Mappano, donna aggredita davanti al figlio. Arrestato un 27enne

È stata aggredita alle spalle mentre usciva dal supermercato a Mappano, davanti agli occhi del figlio di 14 anni. La rapina è avvenuta lunedì sera, intorno alle 20.30, nel parcheggio di un punto vendita a Venaria. La vittima, una residente della zona, è stata scaraventata a terra e derubata della borsetta da un uomo che si era nascosto tra i cassonetti in attesa del momento opportuno per colpire.

Dopo il violento strappo, il rapinatore ha tentato la fuga, inseguito dalla donna e dal figlio. La corsa, però, è durata poco: due pattuglie dei Carabinieri di Venaria e di Leinì sono intervenute rapidamente, rintracciando l'uomo nelle vicinanze con ancora la refurtiva tra le mani.

Determinanti le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno immortalato l’intera scena. Il responsabile, un 27enne, è stato arrestato per rapina e portato nel carcere di Ivrea, su disposizione della Procura. La donna, ferita nella colluttazione, è stata medicata all’ospedale di Cirié.