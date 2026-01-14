 / Cronaca

Cronaca | 14 gennaio 2026, 08:40

Rapina a Mappano, donna aggredita davanti al figlio. Arrestato un 27enne

Il fatto è avvenuto nel parcheggio di un supermercato. L’uomo si è dato alla fuga, ma è stato fermato dai carabinieri

Rapina a Mappano, donna aggredita davanti al figlio. Arrestato un 27enne

È stata aggredita alle spalle mentre usciva dal supermercato a Mappano, davanti agli occhi del figlio di 14 anni. La rapina è avvenuta lunedì sera, intorno alle 20.30, nel parcheggio di un punto vendita a Venaria. La vittima, una residente della zona, è stata scaraventata a terra e derubata della borsetta da un uomo che si era nascosto tra i cassonetti in attesa del momento opportuno per colpire.

Dopo il violento strappo, il rapinatore ha tentato la fuga, inseguito dalla donna e dal figlio. La corsa, però, è durata poco: due pattuglie dei Carabinieri di Venaria e di Leinì sono intervenute rapidamente, rintracciando l'uomo nelle vicinanze con ancora la refurtiva tra le mani.

Determinanti le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno immortalato l’intera scena. Il responsabile, un 27enne, è stato arrestato per rapina e portato nel carcere di Ivrea, su disposizione della Procura. La donna, ferita nella colluttazione, è stata medicata all’ospedale di Cirié.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium