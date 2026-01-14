 / Cronaca

Cronaca | 14 gennaio 2026, 07:23

Blitz dei carabinieri in piazza Repubblica: 700 grammi di eroina scoperti in una mansarda occupata abusivamente

All'interno dell'immobile un 26enne che è stato arrestato e portato al Lorusso e Cutugno

Una soffitta in piazza della Repubblica trasformata in nascondiglio per la droga: è quanto hanno scoperto i Carabinieri a Torino, nella notte, dopo la segnalazione del proprietario di un immobile che sospettava un’occupazione abusiva della sua mansarda. 

Giunti sul posto, i militari hanno trovato la porta forzata e, all’interno, un giovane di 26 anni, di origine nordafricana e irregolare sul territorio italiano. Oltre alla presenza non autorizzata, la scoperta più rilevante è stata un quantitativo di eroina pari a 674 grammi, nascosto insieme a un bilancino di precisione: materiale che lascia pochi dubbi sull’attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato e trasferito al carcere “Lorusso e Cutugno” in attesa di convalida da parte dell’Autorità giudiziaria. La mansarda è stata restituita al legittimo proprietario.

