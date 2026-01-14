 / S. Salvario / Lingotto

Assistenza digitale gratuita: torna il Punto Digitale Facile

Aperture straordinarie il 15 e 16 gennaio in via Campana

Immagine di repertorio

Riprende l’attività del Punto Digitale Facile presso la Circoscrizione 8, in via Campana 32. Lo sportello, dedicato all’assistenza gratuita per l’accesso e l’utilizzo dei servizi online, torna operativo con orari provvisori.

Il servizio sarà attivo giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, dalle 10 alle 16, per supportare i cittadini nell’utilizzo degli strumenti digitali, dall’attivazione dello Spid alla consultazione dei servizi online e alla compilazione delle pratiche.

Per accedere al servizio è consigliata la prenotazione, possibile scrivendo su WhatsApp o chiamando il numero 375.5780326. Gli orari definitivi di apertura verranno comunicati successivamente attraverso i canali istituzionali.

Redazione

