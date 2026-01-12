Nel 2025 a Torino quasi 300 multe al giorno a chi non rispetta le corsie bus

Ad un anno dalle prime installazioni delle telecamere per il controllo delle corsie bus, è tempo di bilanci. Nel 2025 gli occhi elettronici puntati sulle corsie riservate ai mezzi pubblici hanno “fatto” 101.185 multe a chi è passato lì, senza averne diritto. Circa 290 sanzioni al giorno, considerando che i primi tre dispositivi in corso Vittorio Emanuele II sono entrati in funzione a metà gennaio 2025.

I ricorsi

L'obiettivo del varco è rendere più veloce il transito dei mezzi pubblici. Il traffico irregolare "intralcia" sia la salita che la discesa dei passeggeri, oltre alla marcia. Sul totale complessivo di sanzioni, sono stati presentati solo 459 ricorsi al Prefetto (ovvero le 0.45%) e 210 al Giudice di Pace (pari allo 0.21%).

Numeri forniti dall’assessore alla Polizia Locale Marco Porcedda, su sollecitazione del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao. E la contravvenzione per chi non rispetta questa regola è di 83 euro. Poco più di 60 euro se pagata in cinque giorni.

Le telecamere

Dopo corso Vittorio, sono stati attivati i varchi di corso Rosselli e di largo Orbassano. Questa mattina è stata attivata in fase sperimentale la telecamera su corso Sommeiller che, dopo due settimane di pre-esercizio, inizierà a fare multe dal 26 gennaio. Quest’ultimo, fa salire a dieci il totale dei varchi.

Va all’attacco del Comune il vicecapogruppo Firrao: “Torino continua a distinguersi come un vero “multificio”, anche a causa di alcuni varchi trappola “. “Tra questi spicca – prosegue l’esponente del centrodestra – spicca quello di corso Orbassano angolo strada del Portone, che scendo gli ultimi dati registra il record di multe giornaliere: 170 al giorno”.