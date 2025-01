Viale: "Donne tornino a fare le casalinghe". Pd e Piemonte contro il Radicale: "Inaccettabile"

Parole che ieri avevano già portato allo scioglimento anticipato della seduta, con alcune consigliere che hanno abbandonato l'aula in segno di protesta ben prima della fine. Oggi dem, esprimendo solidarietà alle colleghe, tornano a ribadire " il nostro impegno per l'uguaglianza di genere, il rispetto e la valorizzazione di ogni individuo, indipendentemente dal ruolo che sceglie di ricoprire nella società "

Si alza il livello della tensione politica nella maggioranza di Lo Russo in Sala Rossa. Il Pd Piemonte e Pd Torino prendono infatti nettamente posizione contro le dichiarazioni del capogruppo comunale dei Radicali Silvio Viale, che ieri durante il Consiglio ha detto: "le donne dovrebbero tornare a fare le casalinghe ".

"Queste affermazioni , - prosegue il Pd Torino e Piemonte - oltre a essere anacronistiche e inaccettabili, rappresentano un duro colpo alle conquiste raggiunte con decenni di lotte per i diritti delle donne e per la parità".

"Ci opponiamo con forza a qualsiasi tentativo di relegare le donne a ruoli imposti", che perpetuano "dinamiche di disuguaglianza che non possono e non devono trovare spazio nella nostra società".

"Siamo al fianco delle donne per costruire una società più equa, inclusiva e rispettosa delle differenze. Invitiamo tutti e tutte a riflettere sull'importanza delle parole e a lavorare insieme per un futuro in cui i diritti di ogni donna e individuo siano pienamente riconosciuti e rispettati" conclude il Partito Democratico