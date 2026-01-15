Blanco alla Vaccera: l’artista ha girato alcune scene di un nuovo videoclip e ha pranzato al Servin

La Vaccera sarà nel videoclip che lancerà il nuovo singolo di Blanco. Il cantautore, che nel 2022 ha vinto il Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, ieri (mercoledì 14 gennaio) era sul colle a 1.461 m s.l.m., al confine tra Angrogna e Pramollo, per girare alcune scene.

L’artista ha pranzato all’Agriturismo Servin proprio in prossimità del colle: “Quando l’agenzia incaricata delle riprese ci ha telefonato per prenotare il pranzo, spiegando che sarebbero saliti su per girare il videoclip di un artista italiano, abbiamo subito chiesto di chi si sarebbe trattato. Tuttavia siamo rimasti increduli finché non l’abbiamo visto” racconta Elise Monnet che gestisce la struttura assieme al marito Gianni Rivoira.

Blanco è arrivato a pranzo con una troupe di una ventina di persone: “Fino a poche ore prima mia figlia mi diceva: ‘Figurati se viene su Blanco!’ e noi stessi eravamo un po’ titubanti. Ma così è stato”.

Nonostante la sua discrezione, l’artista si è fatto fotografare con Monnet e Rivoira: “La troupe ci ha spiegato che avevano proposto a Blanco due o tre location diverse per le riprese del videoclip ma è stato lui a scegliere proprio la Vaccera”.