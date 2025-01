Non solo Universiadi: a marzo 1500 atleti per gli Special Olympics World Winter Games

Non solo Universiadi: a marzo 1500 atleti per gli Special Olympics

Non solo Universiadi: Torino ospiterà, a marzo, gli Special Olympics World Winter Games, la più grande competizione invernale mondiale per atleti con disabilità intellettiva. Dal 9 al 15 marzo Dal 9 al 15 marzo Torino, Bardonecchia, Sestriere e Pragelato ospiteranno 1500 atlete e atleti provenienti da 102 paesi che si sfideranno in otto discipline: sci alpino, sci di fondo, dancesport, pattinaggio artistico, floorball, short track, snowboard e ciaspole. Cerimonia all'Inalpi Arena

La cerimonia inaugurale sarà la sera dell'8 marzo all'Inalpi Arena, momento in cui il braciere sarà acceso dalla torcia olimpica dopo un viaggio di dodici giorni da Olimpia in Grecia a Torino, passando per Roma, il Vaticano - dove riceverà la benedizione di Papa Francesco - e le altre città piemontesi. Mascotte la lontra Moli Durante la presentazione, la presidente del comitato organizzatore locale, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, ha svelato la mascotte ufficiale dei Giochi: la lontra Moli, con la cupola della Mole Antonelliana come cappello, frutto del lavoro degli studenti di tutta Italia. I commenti di Cirio e Lo Russo

"Special Olympics è un grande evento sportivo - ha dichiarato il presidente della Regione Alberto Cirio - Potremo avere atleti straordinari e grandi campioni, e questo è l'approccio corretto. È uno dei grandi eventi sportivi a cui tengo di più, potremo avere le ricadute locali che hanno gli altri grandi eventi ma in più c'è il percorso per fare in modo che tutto sia accessibile a tutti. Special Olympics è un evento educativo per i ragazzi, per le scuole e per noi tutti".