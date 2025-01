Pistole, munizioni, archi, frecce e giavellotti: era ai domiciliari a Falchera, ma nella sua stanza nascondeva un arsenale

Pistole, coltelli, munizioni. Addirittura un arco con le frecce, giavellotti e molto altro ancora. C'era di tutto in quella cameretta controllata dai carabinieri nelle scorse ore, nel quartiere Falchera. Ma non erano giocattoli, anzi: si trattava di un vero e proprio arsenale, custodito e nascosto da un uomo di 23 anni, torinese, arrestato per detenzione abusiva di armi e materiale esplodente.



Controlli mentre era ai domiciliari

I controlli risalgono alla giornata di lunedì, quando i militari sono entrati nella casa alla periferia di Torino. L'uomo si trovava già ai domiciliari per altri motivi e hanno iniziato la perquisizione dell'abitazione. Ed ecco che, all'interno di armati e cassetti, hanno trovato quello che rappresenta letteralmente un arsenale.