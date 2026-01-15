Fondazione DIG421: al via il nuovo semestre di eventi tra tecnologia, geopolitica e intelligenza artificiale

La Fondazione DIG421 annuncia il nuovo calendario di appuntamenti per il primo semestre del 2026. Una proposta come sempre ambiziosa che si snoda attraverso due percorsi paralleli: il consolidato ciclo di eventi divulgativi e lo specifico approfondimento del “ciclo AI”.

Tutti gli incontri si terranno il giovedì alle ore 18:00 presso la sede della Fondazione in via Savigliano, 52 a Roreto di Cherasco.

Il “Ciclo AI”: comprendere la rivoluzione tecnologica

L’Intelligenza Artificiale e le tecnologie emergenti sono al centro della prima parte dell'anno, con l'obiettivo di fornire strumenti concreti di comprensione a professionisti e appassionati:

· 22 Gennaio: L’anno si apre con Luca Bottero, AI e ML Developer e consultant, e un’immersione in “Reti Neurali e Machine Learning”, per analizzare le tendenze che guidano l’attuale innovazione.

· 26 Febbraio: Niccolò Fonio, dottorando in Quantum computation e Quantum information, presenterà una panoramica sul “Quantum computing”, esplorando le applicazioni che promettono di rivoluzionare il futuro dell’informatica.

· 26 Marzo: Spazio alla dimensione territoriale con il secondo workshop “Distretto AI”, focalizzato su esperienze e casi studio sviluppati direttamente nel nostro tessuto economico, tra cui un interessante progetto con Slow Food International.

Eventi Divulgativi: lo sguardo dei grandi esperti

Parallelamente, la Fondazione ospiterà tre protagonisti del dibattito pubblico italiano per analizzare l'impatto della tecnologia sulla società e sugli equilibri mondiali:

· 12 Febbraio: il giornalista freelance Andrea Daniele Signorelli discuterà delle interconnessioni tra ambito tecnologico, sociale e politico.

· 12 Marzo: Alessandro Aresu, analista di primo piano, porterà la sua esperienza in materia di geopolitica e strategie pubbliche.

· 7 Maggio: Emilio Cozzi, giornalista, autore e divulgatore SKY accompagnerà il pubblico in un viaggio tra spazio, gaming e nuove frontiere geopolitiche.

L'impegno per il territorio e i giovani: il progetto “Generazione421”

Una delle grandi novità di questo semestre è il rafforzamento del legame con il mondo della scuola attraverso il progetto Generazione421, grazie anche alla sinergia con la Fondazione Lateral di Savigliano.

A tal proposito Elio Becchis, Direttore, e Rachele Racca, Responsabile relazioni esterne, hanno dichiarato:

"L’obiettivo della Fondazione DIG421 è quello di creare contaminazione e divulgazione sul territorio, con un’attenzione che quest’anno si rivolge con particolare riferimento ai giovani. Grazie al nuovo progetto “Generazione421” stiamo portando questi temi direttamente nelle scuole. Ma non ci fermeremo qui: ci saranno nuove attività per i prossimi mesi e invitiamo tutti a restare aggiornati per scoprire le prossime tappe di questo percorso."

Modalità di partecipazione Gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico. Per ragioni organizzative, è importante la prenotazione tramite il sito ufficiale.