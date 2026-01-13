Scuola, completato a Nichelino l'abbattimento della vecchia Papa Giovanni

Lo scorso primo dicembre erano iniziati i lavori per l'abbattimento della vecchia scuola. Ora a Nichelino non c'è più traccia della Papa Giovanni, la elementare e la scuola dell'infanzia Anna Frank non ci sono più. Il loro abbattimento è ormai praticamente ultimato e libera spazio, luce e terreno nel quartiere Oltrestazione.

Azzolina: "Un nuovo spazio verde per città e famiglie"

"Al loro posto sorgerà un bellissimo parco pubblico, un nuovo spazio verde restituito alla città e alle famiglie", ha dichiarato l'assessore all'Istruzione Alessandro Azzolina. E poco più in là, a qualche decina di metri, stanno procedendo i lavori per la nuova Papa Giovanni e la nuova Anna Frank. "Sarà una scuola bella, ecosostenibile, luminosa, progettata con ambienti di apprendimento avanzati dal punto di vista pedagogico. Una scuola aperta, moderna, capace di guardare al futuro e che, insieme alla nuova Gianni Rodari, segna una nuova concezione", ha aggiunto Azzolina.

Da febbraio a pieno regime i lavori per la nuova scuola

Ed allora ecco l'appello lanciato alle famiglie: "sosteniamo questo progetto comune, iscrivete i vostri figli alla Papa Giovanni e Anna Frank, una scuola pensata per il benessere e la crescita delle bambine e dei bambini". E sui tempi più lunghi rispetto a quanto inizialmente previsto, l'assessore ha voluto precisare che "è avvenuto per motivi indipendenti dall’Amministrazione comunale, ma noi abbiamo proceduto alla 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶, che aveva rassegnato le dimissioni determinando la sospensione del cantiere; è stato sottoscritto il verbale di 𝐫𝐢𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢", con il mese di febbraio che dovrebbe veder procedere a pieno regime gli interventi.

Poi Azzolina conclude ricordando: "Quando, per gravissime cause legate alla sicurezza, la vecchia Papa Giovanni fu dichiarata inagibile e chiusa, in molti dicevano che fosse inutile costruire una nuova scuola in un quartiere periferico. Noi abbiamo scelto di fare il contrario: investire, perché la scuola viene prima di tutto, è il futuro delle bambine e dei bambini".

Ruggiero: "Miglioramento concreto della qualità urbana"

"In qualità di Assessore ai Lavori Pubblici, considero questo intervento, insieme all’avvio dei lavori di rifacimento di via Prali, un ulteriore e tangibile passo avanti nel percorso di riqualificazione del quartiere, a conferma dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel rendere la città più bella, funzionale e fruibile per tutti i cittadini", ha aggiunto Giorgia Ruggiero. "Grazie a questo intervento il quartiere potrà contare su un nuovo parco pubblico e su nuovi spazi per la sosta, con un miglioramento concreto della qualità urbana e della vivibilità dell’area".