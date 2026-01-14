Il Buniva di Pinerolo lancia un nuovo percorso di studi in Informatica

È ancora una proposta sperimentale, ma ci sono già scuole superiori che l’hanno adottato da un paio di anni e da settembre 2026 anche il Buniva di Pinerolo promuoverà un nuovo percorso di studi sotto l’indirizzo Informatica (Pit). La formula è quella del 4+2: gli studenti possono ottenere un diploma a tutti gli effetti dopo 4 anni e continuare il loro percorso formativo in un Its Academy, che propongono percorsi formativi altamente specializzati, post-diploma, oppure dirottarsi sull’Università o sul mondo del lavoro.

“Non tutti gli studenti del Pit si iscrivono all’Università, quindi abbiamo pensato a questa nuova opportunità di formazione, perché permette di fare due anni di specializzazione in un settore in sviluppo come quello delle tecnologie digitali” motiva la dirigente scolastica Patrizia Palagonia. Il Buniva collabora già con gli Its Ict Piemonte e Green Tech, ma “se nascessero nuove collaborazioni, la filiera si potrà ampliare” sottolinea la dirigente. E inoltre ogni studente, dopo i 4 anni, può decidere cosa fare e dove orientarsi. Nel progetto di filiera saranno coinvolte anche le aziende del territorio a diverso livello: i ragazzi potranno fare esperienze nei posti di lavoro o incontrare gli esperti in interventi a lezione.

Il nuovo percorso verrà presentato domani, giovedì 15, alle 17, nella sede di via dei Rochis 25 con un’Open day dedicato.