Le trasformazioni urbanistiche di Torino spiegate agli studenti dell’urban school di sciences po di Parigi

Docente di urbanistica per un giorno. È successo questa mattina, martedì 13 gennaio, nella sede di Urban Lab, l’associazione nata per raccontare i processi di trasformazione di Torino e dell’area metropolitana. Nel centro di documentazione e divulgazione, di fronte a Palazzo di Città, l’assessore all’urbanistica Paolo Mazzoleni ha ricevuto una delegazione di studenti e docenti nell’ambito del workshop “Post-industrial Transition and Urban Transformations”, all’interno del master internazionale “Governing Ecological Transitions in Cities (GETIC)”, organizzato dall’Urban School di Sciences Po, la più grande scuola europea dedicata agli studi urbani con sede a Parigi, in collaborazione con il Politecnico di Torino.

Un incontro formativo per gli oltre 20 studenti parigini, in visita studio a Torino dal 12 al 16 gennaio e accompagnati da due docenti e dal coordinatore Antoine Tisserant. A loro l’assessore Mazzoleni ha illustrato gli aspetti più importanti del nuovo Piano Regolatore, le trasformazioni in corso della Città e quelle che avverranno nel prossimo futuro. Dall’hub internazionale di aerospazio, ai trasporti con la nuova linea 2 della Metro; dalle riqualificazioni degli edifici storici come la Cavallerizza, alla cura dei parchi, come la rinascita del Valentino con la nuova biblioteca e il Teatro Nuovo; ma anche lo sviluppo delle Università, gli studentati, le ex OGM, gli interventi a nord della città come l’ex Gondrand a Barriera di Milano e il nuovo social hub a Falchera.

Una lezione di urbanistica e sociologia urbana che ha riscontrato molta curiosità tra i ragazzi dell’Urban School. Per niente intimiditi gli studenti hanno reagito agli stimoli dell’assessore con diverse domande trasformando la lezione in un dibattito e un confronto propositivo sulla città.

Molto apprezzata dagli studenti, in mattinata, prima dell’incontro a Urban Lab, la visita guidata a Palazzo Civico, attraverso il cortile d’onore, lo scalone monumentale e le splendide sale auliche: sala Marmi, sala Congregazioni e sala Rossa. Un tour, realizzato grazie all’ufficio Cerimoniale di Torino, che ha permesso ai ragazzi di acquisire notizie storiche e architettoniche sui luoghi e sulla sede del governo cittadino.

Il tour a Torino proseguirà domani con la visita a Torino Stratosferica e alla Nuvola Lavazza, mentre giovedì 15 gennaio gli appuntamenti saranno al quartiere Aurora e alla Fondazione di Comunità di Porta Palazzo. Venerdì giornata libera e la partenza, in treno, per Parigi.