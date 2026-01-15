Dossi distrutti e abbandonati sul marciapiede a due passi dai giardini Alimonda

Dossi in plastica rotti, smembrati e accatastati sul marciapiede. In via Padre Denza, nel quartiere Aurora, i dissuasori di velocità installati per rallentare il traffico nei pressi dei giardini Alimonda non svolgono più la loro funzione. Anzi, in alcuni casi rappresentano un ulteriore pericolo per pedoni e ciclisti.

La segnalazione arriva dal signor Alessandro, residente della zona, che denuncia una situazione ormai sotto gli occhi di tutti. “I dossi sono stati danneggiati da tempo - racconta -, e invece di essere sostituiti sono stati rimossi alla meglio e lasciati sul marciapiede. Così non rallentano più le auto e intralciano il passaggio dei pedoni”.

Attraversamenti meno sicuri

Un sopralluogo lungo la via conferma il problema: nei pressi dei giardini Alimonda, punto di ritrovo per famiglie e bambini, alcuni attraversamenti pedonali risultano privi di qualsiasi efficace misura di moderazione del traffico. Le auto sfrecciano senza essere costrette a rallentare, vanificando l’obiettivo per cui i dossi erano stati posizionati.

Il risultato è una doppia criticità: da un lato la mancanza di sicurezza stradale, dall’altro il degrado, con grossi pezzi di plastica abbandonati lungo il percorso pedonale.

“Così non servono a nulla”

“Un dissuasore ridotto in questo stato è inutile . prosegue Alessandro -. O viene sistemato e rimesso in funzione oppure è solo un ostacolo in più. Qui passano bambini, anziani, persone con passeggini: non possiamo permetterci questa trascuratezza”.