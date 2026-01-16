A Nichelino l'Informagiovani sarà intitolato a Giulio Regeni

Da mercoledì si chiamerà Informagiovani “Giulio Regeni”. Così la città di Nichelino ha deciso così di omaggiare la memoria del giovane dottorando italiano rapito al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani.
Intitolazione mercoledì
Una morte (ed una intera vicenda) ancora oggi avvolta dal mistero. L’uccisione di Regeni ha dato vita in tutta Italia, a un acceso dibattito politico sul coinvolgimento nella vicenda e nei depistaggi successivi, dello stesso governo dell'Egitto.
Il murale a lui dedicato
Alla cerimonia di intitolazione, prevista a partire dalle ore 10.30 del 21 gennaio, parteciperanno il sindaco Giampiero Tolardo, l’assessore alle Politiche giovanili Fiodor Verzola e Davide Andreazza, l'artista autore del murale dedicato a Regeni realizzato all’interno dell’Informagiovani di via Galimberti.