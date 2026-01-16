Grugliasco diventa ufficialmente Comune Amico della Famiglia

Il Comune di Grugliasco ha ottenuto al Certificazione di Qualità Familiare, rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento, che attesta il soddisfacimento dei requisiti per il conseguimento del Certificato Family in Italia. Il riconoscimento arriva al termine di un processo cominciato con la partecipazione del Comune a un bando promosso dalla Regione Piemonte in partnership con la Provincia autonoma di Trento, che aveva come scopo l'individuazione dei Comuni Amici della Famiglia, che mettessero in atto buone pratiche e attuassero azioni volte al sostegno familiare.

Il progetto presentato, costruito in partnership con 29 soggetti, è stato giudicato positivamente e ha ottenuto nel 2024 un contributo dalla Regione Piemonte di 27mila500euro per la messa in atto delle azioni previste nel piano, in particolare per l'incremento dell'offerta sportiva e musicale. All'interno del Piano per le Famiglie presentato dalla Città di Grugliasco gli obiettivi sono creare sempre di più una città vicina alle famiglie, rendere le famiglie parte attiva nel sistema cittadino, promuovere stili di vita sani, contrastare le molteplici forma di disagio, dedicare particolare attenzione ai servizi per i più piccoli e rendere le azioni sostenibili nel tempo.

Il Comune di Grugliasco da tempo ha costruito il proprio Piano per le Famiglie mettendo in rete tutti i soggetti che, a qualunque titolo, intervengono con azioni, progetti e servizi, con particolare attenzione ai periodi più delicati della vita, come quando nasce un bambino e in situazioni di fragilità. L'Amministrazione Comunale continua a portare avanti questi obiettivi, mettendo le famiglie al centro della propria azione e ha come proposito il proseguimento e l'incremento di questo buone prassi.

«Agire per il bene dei propri cittadini è senza dubbio la missione di ogni amministratore – afferma il vicesindaco Elisa Martino – sicuramente è l'obiettivo primario al di là di riconoscimenti o apprezzamenti esterni. Tuttavia, il fatto che le buone pratiche e l'attenzione che questa Amministrazione rivolge alle famiglie grugliaschesi, tenendone costantemente sotto osservazione i bisogni attraverso tavoli di confronto e partecipazione e rispondendo alle diverse esigenze con l'incremento di servizi e azioni mirate per le diverse fasce d'età, venga riconosciuto esternamente da Enti terzi che si sono impegnati nella valutazione e certificazione di Comuni virtuosi in quest'ambito è senz'altro motivo di grande soddisfazione per noi amministratori, ma anche e, soprattutto, per gli uffici che spendono le proprie energie nella realizzazione di questi obiettivi. Siamo orgogliosi di quanto fatto finora e intendiamo proseguire nella direzione che abbiamo intrapreso e che sta dando ottimi frutti e speriamo di riuscire a fare sempre meglio per le famiglie grugliaschesi. La Certificazione non è un punto di arrivo, ma uno stimolo, una nuova ripartenza per fare ancora di più. La famiglia è la base della comunità e puntare sulle famiglie significa puntare sul presente, ma anche sul futuro».