Spunta un capriolo sulla strada, torinese coinvolto in un incidente su una provinciale del Biellese

Non ha riportato gravi conseguenze il torinese di 52 anni che, nella giornata di ieri, giovedì 15 gennaio, è rimasto coinvolto in un incidente su una strada provinciale del Biellese.

Centrato in pieno un capriolo

Stando alle prime ricostruzioni, l'auto su cui guidava avrebbe centrato in pieno un capriolo, apparso all'improvviso in mezzo alla strada. L'animale è poi fuggito via nella boscaglia circostante.

Sul posto sono giunti i Carabinieri per la raccolta dei rilievi. Il fatto è avvenuto lungo la provinciale che collega i comuni biellesi di Zimone e Cerrione.