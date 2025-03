Omicidio in Barriera di Milano, cinese ucciso a coltellate [VIDEO]

Omicidio in Barriera di Milano, cinese ucciso a coltellate: indagano i carabinieri

Omicidio nella tarda mattinata di oggi a Torino, in Barriera di Milano. Un uomo cinese di mezza età è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento in via Lauro Rossi 43.

Arma da taglio

Secondo le prime ipotesi la vittima è stata uccisa in modo brutale: sul corpo erano presenti diversi fendenti, verosimilmente fatti con un coltello o con una lama. L'arma da taglio non è stata rinvenuta vicino al corpo, né in casa. L’uomo é stato ritrovato nella sua camera da letto dal suo coinquilino, anche lui cinese. Dagli accertamenti effettuati i due non avevano un rapporto personali stretti, non erano parenti né amici.