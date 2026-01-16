L’omaggio del Comune di Chivasso a Nikita Perotti e Noemi Migliore, star di Ballando con le Stelle

Accompagnati dalla loro insegnante Laura Ullio, questa mattina, sono stati ricevuti dall’amministrazione comunale di Chivasso le due star chivassesi di Ballando con le Stelle: Nikita Perotti, vincitore dell'edizione 2025 della trasmissione di Milly Carlucci, e Noemi Migliore, finalista a Ballando on the road.

Il sindaco Claudio Castello si è congratulato ufficialmente con i due giovani ballerini dopo il successo in Rai, consegnando loro un attestato che recita rispettivamente: “A Nikita Perotti, per aver espresso il talento della danza con la forza della naturalezza, della costanza e del sacrificio. La passione di un giovane è fonte di orgoglio per tutta la comunità” e “A Noemi Migliore, orgoglio condiviso di luoghi distanti ma uniti nell’apprezzare la sua arte espressiva. L’impegno e la passione nella danza saranno fonte di nuovi e più grandi traguardi che ci rivedranno gioire insieme”. La ballerina, originaria della Sicilia, è stata infatti considerata come un esempio positivo di integrazione, simile alle storie di molte famiglie accolte dal Mezzogiorno a Chivasso. Anche di Nikita Perotti è stata sottolineata la maturità e l’umiltà con cui sta gestendo la popolarità dopo il trionfo con Andrea Delogu, che adesso lo ha voluto al suo fianco nella conduzione del programma Rai “La Porta Magica”.

"Nikita, con la sua naturalezza e maturità, e Noemi, con la sua storia di integrazione e talento - ha commentato il sindaco Castello -, incarnano valori che ci rendono orgogliosi: la capacità di credere nei propri sogni, di lavorare con dedizione e di portare la propria arte oltre ogni confine. I loro successi non rappresentano un esempio di impegno, disciplina e passione che parla a tutti i giovani di Chivasso".

La gioviale atmosfera che si è subito instaurata tra i ballerini e gli amministratori, questa mattina, ha dato vita ad un curioso fuoriprogramma: Nikita e Noemi hanno improvvisato una salsa sul parquet di Palazzo Santa Chiara, riscuotendo anche in questo caso gli applausi dei presenti.