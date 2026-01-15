Da Fabio Geda a Giuseppe Culicchia, tutti gli ospiti del Festival “Chiavi di Lettura” a Chivasso

È Fabio Geda il prossimo scrittore ospite del Festival della Letteratura “Chiavi di Lettura” del Comune di Chivasso. Mercoledì 21 gennaio, alle ore 18, nella biblioteca Movimente, l’autore torinese presenterà “La casa dell’attesa”, opera edita da Laterza.

L’evento è promosso in collaborazione con Medici con l'Africa CUAMM, la prima organizzazione italiana che si spende per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. La casa che dà il titolo al libro è infatti uno spazio accanto all’ospedale rurale di Chiulo, in Angola, in cui le donne della provincia vanno a vivere in comunità prima del parto per proteggere sé stesse e i loro figli dagli imprevisti dell’ultimo mese di gravidanza.

Sabato 24 gennaio, sarà la volta di Vito Fiorino, testimone del naufragio di Lampedusa, che racconterà la sua esperienza attraverso il libro “Vito e gli altri. Raccontato da Nicoletta Sala”. L’appuntamento è per le ore 11 sempre al Mome e fa parte della Sezione Legalità, nella quale è ricompresa anche la presentazione del libro “Da che parte stai? Tutti siamo chiamati a scegliere”, di Pietro Grasso e Alessio Pasquini. L’ex presidente del Senato ed il giornalista laziale saranno ospiti sul palcoscenico del Teatrino Civico di Chivasso lunedì 2 febbraio, alle ore 21, e la mattinata successiva incontreranno gli alunni di alcune classi delle scuole cittadine nel Centro Polifunzionale “Vincenzo Lancia”.

Venerdì 6 febbraio, alle ore 17,30, in biblioteca, Tazio Brusasco presenterà “Voci lontane. Un anno di scuola presso il carcere delle Vallette di Torino”, mentre sabato 14 febbraio, alle ore 21 a Palazzo Einaudi, sarà la volta di Andrea Vitali con "I rimedi del dottor Aiace Debouchè". Sabato 21 febbraio, alle ore 11, al Mome, Giuseppe Culicchia sarà protagonista con “Uccidere un fascista. Sergio Ramelli, una vita spezzata dall’odio”, un libro che riapre il dibattito sulla memoria e sulla violenza politica. A seguire, sabato 28 febbraio, allo stesso orario e nello stesso luogo, la scrittrice e insegnante Valentina Petri presenterà “Non ti sento”, un racconto ironico e profondo sul mondo della scuola.

Giovedì 5 marzo, alle ore 18,30, nella biblioteca Movimente torna Alice Basso, la scrittrice che, dopo aver venduto mezzo milione di copie, è riuscita ancora una volta a creare una protagonista che è subito diventata la beniamina di tutti: Atena Ferraris, un personaggio speciale che ci insegna ad avere pazienza, perché una soluzione si trova sempre, anche quando si è pieni di interrogativi. Il libro in uscita il prossimo 27 gennaio, che verrà presentato a Chivasso, si intitola “Le ottanta domande di Atena Ferraris”.

Questa edizione del Festival della Letteratura si concluderà sabato 23 maggio, alle ore 21, in Teatrino Civico con Filippo Roma, ex Iena, autore di “Si ami chi può”.