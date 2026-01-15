 / Eventi

Eventi | 15 gennaio 2026, 15:50

Nel cuore di Barriera una mostra dedicata alla figura di Enrico Berlinguer

La mostra visitabile fino al 15 marzo. All'inaugurazione presente anche la figlia Laura

Non poteva non sorgere in un ex fabbrica, nel quartiere popolare di Barriera di Milano, nella città della classe operaia, la mostra dedicata alla figura del più popolare tra i leader del Partito Comunista Italiano.

La storia del leader politico

È stata inaugurata oggi al Museo Ettore Fico (MEF) di Torino “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer”, leader politico che ha segnato profondamente la storia del Paese. Attraverso documenti, fotografie, testimonianze e materiali d’archivio, l’esposizione offre un ritratto approfondito del percorso civile, culturale e politico di Berlinguer, mettendo in luce le idee e i valori che ancora oggi animano il dibattito pubblico.

All'inaugurazione hanno preso parte il Segretario Generale della CGIL Piemonte, Giorgio Airaudo, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Sono intervenuti anche la vicepresidente del Senato Anna Rossomando, il presidente della Fondazione Piemontese Istituto Gramsci Gianguido Passoni e il presidente dell’Associazione Enrico Berlinguer Ugo Sposetti. La cerimonia si è conclusa con un saluto di Laura Berlinguer, figlia del segretario del Pci quando era all'apice del suo consenso.

L’iniziativa, ideata dall’Associazione Berlinguer insieme alla Fondazione Gramsci di Roma e a Cespe, è stata portata a Torino grazie al contributo della CGIL Piemonte e dello SPI CGIL Piemonte, con la collaborazione della Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci e del Consiglio Regionale del Piemonte, e il patrocinio della Città di Torino e della Regione Piemonte.

Gli orari di apertura

La mostra è aperta al pubblico dal 15 gennaio al 15 marzo 2026, con orario 11.00–19.00 dal mercoledì alla domenica e ingresso gratuito. Nella giornata di domani sarà visitabile a partire dalle 14.30, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi nella storia e nel pensiero di uno dei protagonisti della politica italiana del Novecento.

Daniele Caponnetto

