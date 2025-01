I giardinetti hanno bisogno di pulizie, i volontari cercano alleati: "Dateci una mano"

Sopralluogo dei volontari di protezione civile di Procivicos Odv nei giardinetti di corso Telesio, all'angolo con via Servais (quartiere Parella). I ragazzi, che da anni promuovono il progetto Quartiere Pulito, sono stati accompagnati dal coordinatore della commissione Ambiente, Lorenzo Ciravegna, dal presidente del centro civico, Alberto Re, e alcuni funzionari dell'ufficio tecnico.

Giorgio Scialuga, che dell’associazione è segretario, abita in zona e da tempo si occupa quotidianamente di rimuovere rifiuti abbandonati a volte anche pericolosi dall'area giochi e per questo è stato contattato dai funzionari locali.

“Alla luce di questo sopralluogo domenica mattina torneremo con un gruppo di volontari più ampio - spiega Giuseppe Tesio, presidente Procivcos - La situazione non è drammatica, ma faremo una rimozione generale dei mucchi di fogliame che fanno da ricettacolo per altri rifiuti e li consegneremo agli operatori. Teniamo sempre a precisare che questa è una attività di sensibilizzazione alla protezione e miglioramento dell'ambiente. Siamo volontari. Non ci sostituiamo a istituzioni e aziende competenti. Il nostro intento è semplice: mostrare con l'azione pratica che i giardini e la città sono di tutti noi che ci abitiamo e che è anche nostro compito prendercene cura, senza abbandonare niente a terra e contribuendo a mantenere pulito”.

Chiunque desideri aggregarsi può presentarsi domenica 19 gennaio dalle 10 con appuntamento sotto “il fungo” dell'acquedotto di corso Telesio. Procivicos fornirà le attrezzature necessarie. Per informazioni: 347.3454172.