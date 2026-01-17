Fermato all'aeroporto di Caselle un latitante legato al traffico internazionale di droga

È stato arrestato nei giorni scorsi all’aeroporto “Sandro Pertini” di Torino un cittadino nato in Marocco, latitante, considerato uno dei promotori di un traffico illecito di cocaina e hashish su scala internazionale. L’uomo era destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Torino nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino.

Il provvedimento restrittivo riguarda sei persone, quattro di origine marocchina e due italiane, ritenute gravemente indiziate di traffico di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini, la droga veniva fatta arrivare in Italia attraverso spedizioni internazionali presentate come merci lecite, affidate a vettori inconsapevoli del reale contenuto dei colli.

Il latitante aveva lasciato l’Italia in direzione del Marocco nel tentativo di sottrarsi all’esecuzione della misura cautelare. Ricerche mirate anche all’estero, con il supporto dei canali di cooperazione internazionale delle forze dell’ordine, hanno permesso di monitorarne gli spostamenti in vista di un suo imminente rientro sul territorio italiano.

All’aeroporto torinese gli investigatori erano presenti per verificare l’identità dell’uomo una volta sceso dall’aereo. Le necessarie operazioni di controllo, svolte con la collaborazione della Polizia di Frontiera, hanno portato all’arresto del latitante, che è stato successivamente trasferito alla casa circondariale “Lorusso e Cutugno”.