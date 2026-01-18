Sorpresi a forzare auto in sosta a Mirafiori: due donne arrestate, un terzo complice denunciato

Tentavano di mettere a segno una serie di furti su auto parcheggiate nel quartiere Mirafiori, ma sono stati colti in flagrante. Due donne italiane di 29 e 38 anni sono state arrestate, mentre un terzo complice è stato denunciato a piede libero.

L’allarme è scattato in via Pio VII, dove alcuni residenti hanno notato tre persone aggirarsi con fare sospetto attorno a un’auto di lusso. Una delle due donne sarebbe riuscita a introdursi nell’abitacolo, mentre gli altri due fungevano da “palo”.

All’arrivo degli agenti del Commissariato Mirafiori, i tre erano già passati a un altro veicolo. Bloccati sul posto, sono stati trovati in possesso di un coltellino con tracce di sangue, nascosto nella tasca dei pantaloni di una delle donne. La stessa riportava una ferita alla mano, probabilmente procurata durante l’effrazione di uno dei finestrini.

Secondo le prime ricostruzioni, avrebbero rovistato all’interno di almeno tre auto in sosta. La Procura di Torino ha disposto la convalida dell’arresto per le due donne e la custodia cautelare in carcere. Le indagini proseguono per chiarire se il trio possa essere responsabile di altri colpi simili nella zona