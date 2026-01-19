 / Cronaca

Cronaca | 19 gennaio 2026, 13:52

Pancalieri: camion fuori strada in direzione Vigone

In corso le operazioni di recupero del mezzo

Pancalieri: camion fuori strada in direzione Vigone

Un camion è uscito di strada a Pancalieri, sulla Provinciale 129, poco dopo il civico 58 di via Pinerolo. Il mezzo percorreva la strada in direzione Vigone, poco dopo le 13, quando si è ribaltato sul lato destro, forse complici l’asfalto bagnato e una corsia stretta per i mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che rilevano l’incidente e deviano il traffico dal lato di Pancalieri, mentre sull’altro lato opera la polizia locale di Vigone.

La gru per il recupero del mezzo è già in azione.

Marco Bertello

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium