Pancalieri: camion fuori strada in direzione Vigone

Un camion è uscito di strada a Pancalieri, sulla Provinciale 129, poco dopo il civico 58 di via Pinerolo. Il mezzo percorreva la strada in direzione Vigone, poco dopo le 13, quando si è ribaltato sul lato destro, forse complici l’asfalto bagnato e una corsia stretta per i mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che rilevano l’incidente e deviano il traffico dal lato di Pancalieri, mentre sull’altro lato opera la polizia locale di Vigone.

La gru per il recupero del mezzo è già in azione.