In Circoscrizione 5 si inaugura la mostra del fumetto

Si è svolta ieri pomeriggio negli spazi del circolo culturale ricreativo di via Cesalpino 11 l’inaugurazione della mostra del fumetto. Protagonista dell’appuntamento un linguaggio artistico unico, capace di unire parola e immaginazione, offrendo al pubblico un’importante occasione di incontro con la cultura del fumetto. Artisti, improvvisati, adulti e ragazzi delle scuole del territorio che attraverso le loro opere hanno voluto raccontare storie, emozioni e visioni personali .

All’inaugurazione il vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il territorio. “Il fumetto rappresenta il momento in cui la parola incontra l’immaginazione - ha spiegato Cuzzilla -, ed è per questo uno strumento culturale di grande valore. Per noi è stato straordinario poter contribuire alla realizzazione di questo progetto”.

Un ringraziamento anche ad Antonio Cicciarello per la realizzazione dell’evento e alla presidente del coordinamento To5 Antonella Zeolla, promotrice del progetto, per l’organizzazione dello splendido pomeriggio.



