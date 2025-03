Inaugurato il villaggio della prevenzione di Just The Woman I Am: la corsa rosa vicina ai 30mila iscritti [VIDEO]

È stato inaugurato il villaggio della prevenzione in piazza Castello e piazza Reale in vista delle corsa in rosa di Just The Woman I Am che si terrà domenica 9 marzo e che punta a superare quota 30mila iscritti.

“L’obiettivo che abbiamo come JTWIA - ha commentato il presidente di Cus Torino Riccardo D’Elicio - è creare cultura della prevenzione. Per fare questo occorre mettere insieme molti ingranaggi: dalla politica, alla sanità, alle realtà sportive e le associazioni che giornalmente si occupano di queste tematiche. Continueremo su questo iter di collaborazione che a Torino, città straordinaria, funziona”.

La piazza centrale di Torino ospiterà per tre giorni il villaggio della prevenzione con la presenza di associazioni di volontariato, enti e le stesse università impegnate ad informare i cittadini ed effettuare screening. Ma sono previsti anche convegni e webinar divulgativi. L’iniziativa intende promuovere l’inclusione, la parità di genere e gli stili di vita corretti dal punto di vista igienico-sanitario con i partecipanti alla corsa che parteciperanno alla raccolta fondi per la ricerca universitaria sul cancro.

Il percorso della corsa

La partenza è fissata alle ore 15.30 in viale Virgilio al Parco del Valentino con arrivo in piazza Castello.

Il percorso prevede la partenza dalla rotatoria tra Viale Virgilio e viale Mattioli al Parco del Valentino, passando per viale Virgilio, corso Cairoli (carreggiata Est), lungo Po Diaz, lungo Po Cadorna, corso San Maurizio (carreggiata centrale), viale Partigiani, viale Primo Maggio, Rondò Rivella (lato sud-ovest) corso Regina Margherita (carreggiata laterale sud), via XX Settembre, via Pietro Micca, piazza Castello (fronte via Verdi lato palazzo Madama).

Come cambia la viabilità

Su tutto il percorso sarà vietato il transito di tutte le categorie di veicoli dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e comunque sino a cessate esigenze. Il ponte Umberto I e il ponte Vittorio Emanuele I (detto “della Gran Madre” o “di piazza Vittorio”) saranno chiusi dalle ore 15.00 a cessate esigenze, in entrambe le direzioni, per permettere il transito in sicurezza della manifestazione.

Dalle ore 09.00 alle ore 20.00 e comunque sino a cessate esigenze sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il percorso e sulla via Barbaroux tra via Micca e via XX Settembre.

Gli stalli disabili generici saranno sospesi mentre la riserva spazio ad personam sarà ricollocata previo contatto con il titolare dell’autorizzazione.

Le aree taxi Castello/Po e Castello/Micca saranno sospese durante l’evento. Saranno chiusi i parcheggi sotterraneisu Piazza Castello e uscita su via Viotti a partire dalle ore 15.00 e sino a cessate esigenze. Chiusi in ingresso quelli di via Roma.

Trasporti pubblici deviati

I percorsi di alcuni mezzi di trasporto pubblico transitanti nell’area interessata dalla manifestazione subiranno deviazioni.

Per dettagli sulle linee deviate, visionare il sito Internet di GTT https://www.gtt.to.it/cms/ alla sezione “Avvisi e Informazioni di servizio”, pagina specifica: https://www.gtt.to.it/cms/avvisi-e-informazioni-di-servizio/torino-e-cintura/11783-manifestazione-podistica-just-the-woman-i-am-variazioni-linee-nel-pomeriggio-di-domenica-9-marzo

Divieto bottiglie e contenitori pericolosi