Il Salam ‘d Patata: il gusto inedito di un insaccato del Canavese

Che cosa sia il Salam ‘d patata lo dice il nome stesso: un insaccato, tipico del Canavese, preparato con carne di maiale e patate bollite, ingredienti semplici e capaci di raccontare una cucina povera ed essenziale. Le patate vengono schiacciate e amalgamate con le carni, rendendo l’impasto più morbido e delicato, oltre che connotato da un sapore particolarissimo rispetto ai salami tradizionali. Il risultato è un prodotto dal gusto equilibrato, mai eccessivamente grasso, con una consistenza tenera e un profilo aromatico intrigante. E, se volete valorizzarlo al meglio, accompagnatelo semplicemente con del pane fatto e con un buon bicchier di vino piemontese, ma di quelli quotidiani e non invece troppo strutturati.

La tradizione del Salam ‘d Patata

Il Salam ‘d patata nasce all’interno della cosiddetta “cultura del maiale”, quella che vedeva ogni famiglia allevare questo animale domestico per garantirsi scorte alimentari per tutto l’anno. Ed è proprio nel momento in cui il maiale veniva macellato, come testimoniano tutti i territori interessati a questa cultura, che la fantasia contadina entrava in gioco inventandosi insaccati di ogni tipo. Tra questi, con l’intento di non sprecare nulla, nasce anche il Salam ‘d Patata. Con un intento evidente: quello di aumentare la quantità dell’insaccato, risparmiando così sull’utilizzo di quella carne di maiale che, nel salame tradizionale, costituisce il prezioso ingrediente di fondo. Una scelta di economicità, che tuttavia si tradurrà in un prodotto assai apprezzato.

L’artigianalità come caratteristica del Salam ‘d Patata

Oggi la produzione del Salam ‘d patata è affidata a piccoli artigiani e norcini del territorio canavesano, che ne preservano le ricette, varie e tramandate oralmente. Le quantità sono limitate e la lavorazione resta in gran parte manuale, con attenzione alla scelta delle carni, alla qualità delle patate e all’equilibrio degli ingredienti. In un contesto dominato dall’industria alimentare, questo salume rappresenta ancora, almeno al momento, una sorta di scelta controcorrente, fondata sulla lentezza e sull’identità. L’artigianalità diventa così un elemento distintivo, capace di valorizzare il prodotto non solo come alimento, ma come espressione culturale legata a un territorio preciso.

A Settimo Rottaro per scoprire il salam patata

Semmai non conosceste questo particolare insaccato, fatevi un giro a Settimo Rottaro a fine mese. È qui infatti che, da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, avrà luogo la Sagra del Salam ‘d Patata: uno dei momenti più importanti per scoprire il gusto particolarissimo di questo prodotto tipico del Canavese. Attraverso degustazioni, piatti tradizionali, dimostrazioni e incontri culturali, il paese si trasforma in un racconto a cielo aperto della sua storia rurale, della quale proprio Salam ‘d Patata è stato assurto a simbolo.

Informazioni: https://www.facebook.com/Sagrasalampatata/