Consiglio metropolitano, Silvio Viale subentra a Marco Cogno

Nella seduta tenutasi nella mattinata di lunedì 19 gennaio il Consiglio metropolitano ha provveduto alla surroga del Consigliere della lista “Città di città” Marco Cogno, che aveva presentato le proprie dimissioni irrevocabili a seguito dell’assunzione di un incarico in una società partecipata dalla Città di Pinerolo, incompatibile con quello di Consigliere metropolitano. Il Sindaco Stefano Lo Russo ha brevemente illustrato la Deliberazione con la quale il Consigliere Cogno viene sostituito dal primo degli esclusi della lista “Città di città”, il Consigliere comunale torinese Silvio Viale. La Deliberazione è stata approvata all’unanimità dai 12 Consiglieri presenti al momento del voto. Il Consigliere subentrante farà parte della II Commissione consiliare, che si occupa di lavori pubblici e infrastrutture, ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi e aree protette. Il neo Consigliere Viale era presente per conoscere e salutare i nuovi colleghi. Il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e il Consigliere metropolitano e Sindaco di Pinerolo Luca Salvai sono brevemente intervenuti per ringraziare il collega Cogno per l’assidua presenza alle sedute del Consiglio e per il suo ruolo di riferimento per la rappresentanza degli interessi e delle istanze del territorio del Pinerolese.



