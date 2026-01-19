Spaccio e insicurezza a Falchera e Rebaudengo, il Comune: "Nel 2026 arrivano i vigili di quartiere"

A Falchera, Pietra Alta e Rebaudengo arrivano i vigili di quartiere: i Civich saranno presenti a rotazione nei quartieri uno o due giorni a settimana. Al momento non si sa ancora la data certa di attivazione del servizio, ma l'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda promette: " L'obiettivo è metterlo a terra nel 2026 ".

L'annuncio durante il confronto con i residenti di Torino Nord, che hanno raccolto 597 firme per chiedere più sicurezza per questa zona della Circoscrizione 6. I problemi denunciati nel corso degli ultimi anni dai cittadini, sempre tramite raccolte firme, sono tanti.

I problemi

Dall'incuria e ai problemi di spaccio nel parco dell'Arrivore, alla richiesta di una nuova area cani in via Scotellaro, all'ex campo sportivo Spartanova in stato di abbandono, sino ai problemi degli orti abusivi e cani randagi nell'Arrivore e la mancanza di attrezzatura sportiva ai laghetti di Falchera . Il Centro d'Incontro di via delle Querce 23/bis ha bisogno di una ristrutturazione globale, a partire da una nuova porta antipanico.

Da parecchio anni poi l' ex Cesm di Rebaudengo è chiuso. I residenti stanno cercando di farlo ripartire con l'obiettivo di organizzare all'interno " attività associative, culturali e sociali: avere degli spazi di ritrovo può aiutare a fare vivere il quartiere ".

E sulla carenza di iniziative culturali a Torino nord, l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia ha promesso un impegno: " In quella zona abbiamo la biblioteca Don Milani ed il Centro Interculturale, i cui lavori di riqualificazione sono quasi terminati: noi continuiamo ad investire tanto, sia in termini rigenerazione fisica che culturale ". " Faremo una riunione ad hoc - ha proseguito - con il sistema bibliotecario, per colmare eventuali lacune o capire cosa fare di più anche attraverso il Bibliobus ".

Uno dei temi sul tavolo però è che in occasione di bandi per organizzare eventi, come i Punti Verdi, non "partecipa nessun associazione di Falchera". E sul tema della sicurezza, è intervenuto Porcedda: "La richiesta di attenzione emersa è abbastanza chiara. Io non credo che in questi anni non sia stato fatto nulla, ma ciò che è stato fatto finora non ha portato i risultati sperati".

La scorsa settimana il sindaco Stefano Lo Russo ha chiesto al Governo i fondi per poter installare nuove telecamere nelle zone critiche di Torino, oltre a quelle già presenti. Se al momento non è stata definita una mappa di dove potrebbero essere messi gli occhi elettronici, l'assessore ha promesso attenzione anche per Falchera, Rebaudengo e Pietra Alta. "Alcune aree particolarmente sensibili sono state individuate" ha concluso.