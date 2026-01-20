Via Reiss Romoli, il concessionario paga lo spostamento della fermata del bus 62

Cambierà posizione la fermata della linea 62 del Gtt di via Reiss Romoli, all’altezza del civico 160. La decisione nasce da una richiesta avanzata da un concessionario auto della zona, che si trova ad avere la fermata del bus proprio davanti all’attività. Uno spazio utilizzato anche per le operazioni di carico e scarico delle bisarche.

Come spiegato dal coordinatore della commissione Viabilità della Circoscrizione 5, Bruno Francavilla, la situazione aveva creato nel tempo criticità sia per la sicurezza sia per la regolarità del servizio. In diverse occasioni, infatti, i mezzi della linea 62 si erano trovati costretti a fermarsi in mezzo alla carreggiata per consentire la salita e la discesa dei passeggeri, a causa della presenza delle bisarche in sosta.

Per risolvere il problema, il concessionario ha chiesto e ottenuto l’istituzione di uno spazio di carico e scarico e si è dichiarato disponibile a sostenere interamente a proprie spese lo spostamento della fermata del bus. La nuova collocazione sarà a circa 50 metri da quella attuale.

L’intervento consentirà di migliorare la sicurezza dei passeggeri, evitare fermate improvvisate in mezzo alla strada e rendere più fluida la circolazione. Al posto dell’attuale fermata verrà realizzata un’area dedicata al carico e scarico dei veicoli, mentre la fermata della linea 62 verrà ricollocata in una posizione più idonea.