La Questura di Torino ricorda il maresciallo Rosario Berardi

Questa mattina, la Questura di Torino ha ricordato il Maresciallo di Polizia Rosario Berardi, Medaglia d’Oro al Valor Civile nonché Medaglia d’Oro di Vittima del Terrorismo, nel 48° anniversario dell’uccisione da parte delle Brigate Rosse.
Alla celebrazione della Santa Messa di suffragio, organizzata dall’ASEVIT presso l’Istituto delle Suore Carmelitane di Santa Teresa di Corso Farini 26, è seguita la deposizione della corona di alloro presso la lapide, collocata in Largo Berardi.
Intorno alla famiglia del Maresciallo di P.S. si sono stretti il Questore, in rappresentanza del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, la Vicaria della Prefettura Alessandra Tripodi, l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Torino Marco Porcedda, in rappresentanza del Sindaco, e ai rappresentanti delle Forze dell’ordine.