Pulizia dei sentieri al parco di Villa Genero: volontari al lavoro nel “Boschetto”

Giornata di lavoro e partecipazione al parco di Villa Genero, sulla collina di Torino. Nei giorni scorsi alcuni volontari hanno iniziato un intervento di pulizia nell’area conosciuta come “il Boschetto”, una piccola zona boschiva situata poco sotto la piazza principale del parco, raggiungibile scendendo le scale.

L’attività si è concentrata sulla manutenzione dei sentieri, con la rimozione di foglie accumulate, erbacce e terra che negli ultimi mesi avevano reso meno agevole il passaggio. Un lavoro portato avanti in gruppo che, spiegano i volontari, ha già iniziato a dare risultati visibili.

L’obiettivo è rendere l’area più ordinata e accessibile proprio mentre la primavera comincia a farsi strada anche sulla collina torinese, con i primi fiori e il risveglio della vegetazione.

L’iniziativa, spiegano i partecipanti, resta aperta anche ad altri cittadini che volessero partecipare. I volontari invitano chiunque abbia voglia di dare una mano a unirsi alle prossime giornate di lavoro, per contribuire alla cura di uno degli spazi verdi più frequentati della zona.