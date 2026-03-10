 / Attualità

Parco dei Cinque Laghi, posata la segnaletica

La Città metropolitana ha avviato una nuova fase operativa, con l’installazione di circa 300 tabelle che definiranno in modo visibile i confini dell’area protetta

Una immagine del Parco dei Cinque Laghi

La Città metropolitana di Torino ha avviato una nuova fase operativa per il Parco dei Cinque Laghi, con l’installazione di circa 300 tabelle che definiranno in modo visibile i confini dell’area protetta. Un intervento coordinato dai nostri uffici che rappresenta un passaggio concreto dopo l’istituzione ufficiale del Parco e segna l’avvio di una gestione sempre più strutturata del territorio.

Il Parco dei Cinque Laghi si estende per oltre 1.500 ettari nell’Anfiteatro morenico di Ivrea e coinvolge i Comuni di Ivrea, Borgofranco d’Ivrea, Chiaverano, Montalto Dora e Cascinette d’Ivrea. Si tratta di un’area di grande valore ambientale e paesaggistico, caratterizzata da ecosistemi delicati, laghi di origine glaciale, zone umide e boschi che richiedono una gestione attenta e coordinata.

“Con l’installazione delle tabelle – spiega Alessandro Sicchiero, consigliere metropolitano delegato all’ambiente, ai parchi e alle aree protette – il Parco dei Cinque Laghi compie un passo concreto verso la piena operatività. Non si tratta solo di indicare dei confini, ma di rendere visibile una responsabilità condivisa: quella di tutelare un patrimonio ambientale unico e allo stesso tempo valorizzarlo per le comunità locali”.

La Città metropolitana di Torino è l’ente a cui è affidata la gestione organizzativa ed economico-finanziaria del Parco, in collaborazione con i cinque Comuni coinvolti, con i quali sono già state sottoscritte le convenzioni operative. Il lavoro in corso riguarda anche la definizione del piano strategico pluriennale, che dovrà orientare le future azioni di tutela, manutenzione e valorizzazione dell’area.

comunicato stampa

