Il ritorno degli sportelli digitali in Val Pellice

A Luserna San Giovanni è già ripartito e venerdì sarà la volta di Torre Pellice. Il Punto digitale, gestito dalla Cooperativa Valdocco, per conto del Consorzio intercomunale dei servizi sociali del Pinerolese, torna in funzione dopo la sospensione di fine febbraio. Il progetto del Ciss infatti era terminato ma i Comuni della Val Pellice si sono attivati per trovare le risorse per continuare a fornire il servizio di assistenza digitale che i cittadini hanno dimostrato di apprezzare.

A Torre Pellice per tutta la Valle

Venerdì 13 marzo il Punto digitale riaprirà a Torre Pellice, nello spazio condiviso con l’ufficio turistico sotto i portici del palazzo municipale, in via Repubblica 3. “Il servizio è molto richiesto: nei primi 10 mesi ha registrato infatti più di 1.300 passaggi. Era importante quindi per noi riattivarlo” dichiara la sindaca di Torre Pellice, Maurizia Allisio. Il Comune ha attinto a un residuo dei fondi del Pnrr con cui il Ciss aveva attivato il servizio: “In questo modo potremmo garantire l’apertura fino al termine del mese di aprile e nel frattempo cercheremo di intercettare le risorse per proseguire anche nei mesi successivi”. La sindaca sottolinea che il servizio torrese è aperto a tutta la Valle: “Riceveranno aiuto anche i residenti in altri Comuni che decideranno di rivolgersi al nostro servizio”.

Nuova sede a Luserna San Giovanni

Ma in valle c’è un altro Punto digitale appena riattivato, è quello di Luserna San Giovanni. Il Comune ha riaffidato l’incarico alla Valdocco trovando le risorse nel proprio bilancio e destinando al servizio 3.850 euro che garantiranno l’apertura fino ad agosto 2026. L’assistenza è destinata solo ai residenti in paese.

Il Punto digitale inoltre ha cambiato sede: “Inizialmente si trovava al primo piano del palazzo municipale ma per facilitare l’accesso a tutti abbiamo deciso di spostarlo nell’ex ufficio postale sotto i portici, al piano terra, a destra del portone d’ingresso del Comune” annuncia il sindaco di Luserna San Giovanni, Duilio Canale. La prosecuzione è stata finanziata con i fondi del Pnrr per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ricevuti dal Comune.

A Torre Pellice lo sportello è aperto il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 13,30 alle 16,30, il sabato dalle 9,30 alle 12,30. A Luserna San Giovanni il martedì dalle 14 alle 18.