Barriere, degrado e futuro ex Cesm: arrivano tre sit-in del comitato spontaneo

Tre presìdi nel mese di marzo per chiedere interventi concreti sul quartiere e riportare l’attenzione su alcune criticità del territorio. Il comitato spontaneo E/4 ha annunciato una serie di sit-in che si svolgeranno tutti di sabato, dalle 15 alle 17, lungo via Cena e nelle aree limitrofe.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare istituzioni e cittadinanza su tre questioni che, secondo i residenti, attendono da tempo risposte: il futuro dell’ex Cesm di via Cena, l’abbattimento di una barriera architettonica nella zona della scalinata tra via Cena e Via Scotellaro, e la riqualificazione di un tratto di marciapiede in condizioni di degrado da 7 anni.

“Il nostro quartiere merita attenzione, sicurezza e dignità”, spiegano dal comitato, che da tempo raccoglie segnalazioni e richieste dei residenti.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 14 marzo presso la scalinata dell’ex Birolo, all’interno tra via Cena e via Scotellaro. Qui i cittadini chiedono l’abbattimento della barriera architettonica presente al fondo della scalinata, già oggetto - ricordano gli organizzatori - di petizioni e richieste formali inviate negli anni alle istituzioni.

Il 21 marzo il presidio si sposterà invece davanti all’ex Cesm di via Cena, edificio oggi abbandonato e più volte segnalato per episodi di furti e atti vandalici. I residenti chiedono di conoscere lo stato dei bandi e dei progetti previsti per il recupero della struttura.

L’ultimo sit-in è in programma per sabato 28 marzo, davanti al marciapiede del civico 5 di via Cena, nei pressi dei bagni pubblici. Attenzionato nei giorni scorsi dalla Polizia Locale. Anche in questo caso il comitato denuncia una situazione di evidente degrado e sottolinea come le segnalazioni inviate finora non abbiano portato a interventi concreti.