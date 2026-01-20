Giampaolo Morelli porta le sue "Scomode verità" al Casinò di Sanremo: ultimi posti disponibili

Un altro appuntamento con il teatro d’autore inserito nella stagione 2025 del Casinò di Sanremo. Giampaolo Morelli, volto noto del piccolo e Grande schermo propone il testo:” Scomode verità e tre storie vere” di Giampaolo Morelli e Gianluca Ansanelli con la partecipazione del M° Sergio Colicchio.

E’ il comedy speech attraverso cui, Giampaolo Morelli si racconta al suo pubblico: un monologo irriverente, caustico, pungente e sempre maledettamente sincero. Le 101 scomode verità infatti, altro non sono che un sunto delle nostre umane debolezze, un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del nostro vivere quotidiano.

La stagione teatrale del Casinò vuole trasmettere momenti di svago ma anche di riflessione, pagine impegnate che hanno fatto la storia del nostro teatro ma anche pièce che rappresentano in manera plastica la contemporaneità

La stagione 2025-2026 presenta appuntamenti esclusivi con i protagonisti del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento, per cui è basilare mantenere il rapporto diretto con il pubblico anche nella dimensione teatrale.