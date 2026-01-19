Il cacao non conosce confini: CioccolaTò 2026 si espande a tutta piazza Vittorio

Buono e fa bene. Torna - ancora una volta - il tempo torinese di CioccolaTo, la kermesse che richiama operatori e golosi del cacao nelle strade di Torino. Più golosi che operatori, anche se per questa edizione (13-17 febbraio) la “nuova” location in piazza Vittorio Veneto aumenta i suoi spazi, coinvolgendo tutte le esedre e con la possibilità di accogliere 60 espositori. E se sul fatto che il cioccolato sia buono il dibattito sta a zero, anche sul fatto che faccia bene non mancano le certezze: i fondi raccolti infatti andranno a sostenere le attività di Paideia. Per fare tutto questo, c’è anche più tempo, visto che il programma si è allungato di un giorno, abbracciando il periodo di San Valentino e del Carnevale.