Apertura del rifugio antiaereo di Mirafiori Sud e spettacolo teatrale: gli eventi di OltrePalco per il Giorno della Memoria

L'associazione teatrale OltrePalco propone a Mirafiori Sud due eventi in occasione del Giorno della Memoria, per riflettere su eventi tragici del passato con un’ampia prospettiva che abbracci il nostro presente e le sue contraddizioni. Un’occasione per attivare non solo il ricordo, ma anche il pensiero critico, vigile e cosciente, attraverso un linguaggio peculiare, quello dello spettacolo dal vivo, oggi più che mai universale e inclusivo.

STORIE DI RESILIENZA

La prima proposta è una pièce interattiva e immersiva ambientata in un autentico rifugio antiaereo. Il pubblico viene accompagnato attraverso racconti storici e teatrali legati ai bombardamenti che colpirono Torino nel novembre 1942, con uno sguardo che si estende ai conflitti contemporanei in Ucraina, Palestina, Venezuela, Afghanistan, Iran, Ciad e Congo. Un'esperienza di teatro dal vivo che attiva memoria e pensiero critico, facendo vivere in prima persona una narrazione di resilienza, sopravvivenza e umanità. La durata della visita animata è di circa 30 minuti.

Venerdì 23 e venerdì 30 gennaio ore 21

Rifugio antiaereo

Strada Castello di Mirafiori 42 – Torino

(sotterranei della Chiesa della Visitazione di Maria Vergine)

LIMINALE

Una serata di drammaturgie inedite che riflette sulla “zona grigia” tra Bene e Male, attraverso uno studio storico e teatrale degli anni Quaranta, in dialogo con le contraddizioni del presente. Lo spettacolo è composto da due atti unici: I fili del male, di e con Giorgio Mignemi, indagine teatrale su un ex criminale nazifascista e sulla rimozione della memoria; Le belle e le bestie. Donne-ombra del Terzo Reich, di e con Manuela Marascio, un ritratto perturbante delle figure femminili che operarono attivamente all’interno della macchina del regime nazista. Un lavoro di teatro di narrazione ed epica brechtiana che invita lo spettatore a interrogarsi sui confini morali della Storia.

Venerdì 24 gennaio ore 20.45

Teatro San Barnaba

Strada Castello di Mirafiori 42 – Torino