Nichelino piange la scomparsa di don Paolo Gariglio

Nichelino piange in queste ore la scomparsa di don Paolo Gariglio, per oltre trent'anni storico parroco della Santissima Trinità.

Una vita avventurosa e sempre dalla parte degli ultimi

Malato e da tempo ricoverato nella Casa del Clero della Diocesi di Torino, aveva compiuto 95 anni lo scorso ottobre. Era stato ordinato sacerdote nel 1956 ma la sua vita, oltre che dedicata alla fede, lo ha visto impegnato in moltissimi altri campi.

In gioventù è stato pilota di aerei, scrittore, fondatore di scuole e comunità di recupero. Ha dedicato la sua vita agli altri, avendo professato la fede soprattutto nelle zone di periferia, partita dal quartiere Lingotto, dove era nato e dove ha terminato la sua esistenza.