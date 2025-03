Il dna conferma, sono di Mara Favro le ossa ritrovate nei giorni scorsi nei boschi di Gravere

Ora c'è la certezza dei test. Sono di Mara Favro le ossa ritrovate nei giorni scorsi nei boschi di Gravere, in val di Susa. A confermarlo sono state le analisi del dna.



La donna, 51 anni, era scomparsa esattamente un anno fa, nella notte tra il 7 e l'8 marzo, a Chiomonte, sempre in Val di Susa, dopo aver terminato il suo turno in pizzeria. La scoperta è stata effettuata nei giorni scorsi da carabinieri e vigili del fuoco.



Mercoledì sarà conferito l'incarico per eseguire l’autopsia ai fini di accertare le cause del decesso.