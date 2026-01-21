Riccardo Scamarcio inaugura l'omaggio che il Museo del Cinema di Torino gli dedica

Il Museo Nazionale del Cinema rende omaggio a Riccardo Scamarcio proponendo al Cinema Massimo il 3 e l’11 febbraio 2026 quattro film che lo vedono protagonista: Euforia di Valeria Golino, L’ombra di Caravaggio di Michele Placido, L’ombra del giorno di Giuseppe Piccioni e Modì - Tre giorni sulle ali della follia di Johnny Depp, che sarà introdotto da Riccardo Scamarcio martedì 3 febbraio alle ore 20:30.

Classe 1979, Riccardo Scamarcio è considerato uno degli attori più rappresentativi e amati del cinema italiano e ha lavorato con registi italiani e internazionali, affermandosi al grande pubblico nei primi anni Duemila grazie a Tre metri sopra il cielo. Nel corso della sua carriera ha dimostrato grande versatilità, passando dal cinema d’autore a produzioni più commerciali. Tra le sue interpretazioni più apprezzate figurano Romanzo criminale, Mine vaganti, Il grande sogno, John Wick: Capitolo 2 e Loro di Paolo Sorrentino.

Il suo stile recitativo è caratterizzato da un’intensità fisica ed emotiva molto marcata che predilige interpretazioni introspettive, spesso costruite su sguardi, silenzi e una forte presenza scenica. È capace di passare da personaggi istintivi e impulsivi a ruoli più complessi e tormentati, mostrando una notevole duttilità e nel tempo ha affinato un registro più maturo e controllato, mantenendo però una carica emotiva autentica.

PROGRAMMA DELLE PROIEZIONI

Johnny Depp

Modì - Tre giorni sulle ali della follia

(Gran Bretagna/Ungheria/Nuova Zelanda/Italia 2024, 110’, DCP, col., vo.sott. it.)

Parigi, 1916. Amedeo Modigliani, in fuga dalla polizia, desidera porre fine alla sua carriera e abbandonare la città. È ostacolato dai colleghi Maurice Utrillo e Chaim Soutine e dalla sua musa Beatrice Hastings. Tuttavia, dopo una notte di allucinazioni, il caos nella mente di Modi raggiunge il culmine quando si trova di fronte a un collezionista americano, Maurice Gangnat, che ha il potere di cambiare la sua vita.

Mar 3, h. 20.30 – Il film sarà introdotto da Riccardo Scamarcio

Valeria Golino

Euforia

(Italia 2018, 115’, DCP, col.)

Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell'ombra. La scoperta di una malattia grave che ha colpito Ettore (della quale lo si vuole tenere all'oscuro) spinge Matteo a tornare a frequentarlo e ad occuparsi di lui.

Mer 11, h. 15.45

Michele Placido

L’ombra di Caravaggio

(Italia 2022, 120’, DCP, col.)

Italia 1600. Michelangelo Merisi è un artista geniale e ribelle nei confronti delle regole dettate dal Concilio di Trento che dettava le regole della rappresentazione dell'arte sacra. Dopo aver appreso che Caravaggio usava come modelli nei suoi dipinti sacri prostitute, ladri e vagabondi, Papa Paolo V decide di commissionare a un agente segreto del Vaticano un’indagine, per decidere se concedere la grazia che il pittore chiedeva dopo la sentenza di condanna a morte per aver ucciso in duello un suo rivale in amore. Un'Ombra che avrà nelle sue mani potere assoluto, di vita o di morte, sul destino di un genio.

Mer 11, h. 18.15

Giuseppe Piccioni

L’ombra del giorno

(Italia 2022, 125’, DCP, col.)

Ascoli Piceno, 1938. Luciano è il proprietario di un ristorante che si affaccia sulla piazza principale della città, reduce della Grande Guerra simpatizza blandamente per il Partito Fascista al potere e conta fra le sue frequentazioni un gerarca locale. Un giorno appare Anna, giovane donna che si offre di svolgere qualsiasi lavoro, e Luciano la assume come cameriera. Anna ha qualità particolari: ha studiato e piena di iniziativa ma anche di misteri. E fra i due comincia a nascere un sentimento.

Mer 11, h. 20.45