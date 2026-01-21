Dal 3 all'8 marzo a Torino torna SEEYOUSOUND: apertura dedicata ai Casino Royale

La prossima edizione di SEEYOUSOUND International Music Film Festival si svolgerà dal 3 all’8 marzo a Torino, e si fa preannunciare da due appuntamenti simbolo che ne raccontano fin da subito lo spirito: l’apertura dedicata ai Casino Royale , nel segno inconfondibile di SYS che unisce cinema e performance live, mentre la chiusura vedrà l’anteprima internazionale dell’ultimo film su David Bowie.

L’OPENING NIGHT, in programma martedì 3 marzo alle 20.30 al Cinema Massimo di Torino , sarà Casino Royale SUONO/VISIONE/SUONO: una produzione originale a quattro mani tra la band e il festival torinese. Una serata evento dedicata ai Casino Royale e ai più recenti lavori cinematografici nati all’interno del collettivo milanese, in cui musica dal vivo e racconto si intrecciano dando forma a un format pensato per la dimensione e l’immaginario della sala cinematografica.





In programma per la serata il film sperimentale Quarantine Scenario (Italia, 60’, 2020) che sarà presentato in una versione rieditata in anteprima per Seeyousound. La genesi del film parte da un’opera collettiva nata durante il lockdown: una colonna sonora senza immagini, creata a partire dal brano Scenario di Casino Royale del progetto Polaris. La musica è stata condivisa tra musicisti in tutto il mondo, trasformandosi in un flusso di istantanee sonore che ognuno ha interpretato a modo suo. Il regista Pepsy Romanoff ha dato forma visiva a queste sonorità, assemblando immagini raccolte in anni di viaggi attraverso continenti, città e scorci di vita quotidiana. Il risultato è un racconto fluido e onirico: un’ora di viaggio collettivo che testimonia connessione, silenzio e respiro in un tempo sospeso.

Insieme, anche Alba ad Ovest (Italia, 39’, 2025) di Frankie Caradonna: un’opera ibrida sviluppata nell’arco di tre anni insieme ai Casino Royale e a Overclock; un viaggio visionario nella Milano contemporanea, che attraversa la notte come un flusso visivo e sonoro e fonde cinema narrativo, documentario, musica e performance in una forma aperta e profondamente immersiva.

La doppia proiezione e la performance live inedita ripercorrono la storia di una band pioniera del crossover nella musica italiana, le cui produzioni sono state un ponte tra sottoculture underground, pop e sperimentazioni elettroniche tra la fine degli anni ’80 e gli anni ’90, e il cui album Sempre più vicini - che ha celebrato il suo 30° anniversario nel 2025 - è considerato una pietra miliare per aver contaminato il pop italiano con elettronica e dub. Seeyousound celebra la storia di questa band, icona di indipendenza artistica, con un evento destinato a restare nella storia dei Casino Royale e del festival. (Biglietti 13,5 € / prevendite dal 21 gennaio alle 10:00 su www.boxol.it/seeyousound).

Il CLOSING del festival, domenica 8 marzo alle 21.00 al Cinema Massimo, sarà affidato a Bowie: The Final Act di Jonathan Stiasny, presente come ospite in occasione della prima internazionale del film. A dieci anni dalla scomparsa di David Bowie, il documentario si addentra nel cuore di Blackstar, ultimo album e autentico testamento artistico, restituendo il ritratto di un artista radicale fino all’ultimo, capace di trasformare la fine in un gesto creativo definitivo. Il film ripercorre le ultime decadi della carriera di Bowie, scegliendo di mettere in secondo piano i momenti più iconici per concentrarsi su una fase meno celebrata ma profondamente significativa. Tra ricostruzioni d’archivio e testimonianze intime, emergono il live al Glastonbury Festival del 2000 e la genesi di Blackstar, raccontata anche attraverso il ricordo commosso del produttore e storico collaboratore Tony Visconti, che rievoca le sessioni segrete dell’album come il lascito consapevole di un artista lucido davanti alla propria fine, in un intenso dialogo tra passato e presente.

(Biglietti 10 € / prevendite dal 21 gennaio alle 10:00 su www.boxol.it/seeyousound).

Gli eventi che chiudono la 12ª edizione di Seeyousound sono parte della sezione non competitiva Into The Groove e il programma si completa con i concorsi LongPlay Doc e LongPlay Feature, 7Inch, Soundies e Frequencies - dedicati a documentari e lungometraggi di finzione, cortometraggi, videoclip e sonorizzazioni - e la rassegna Rising Sound, che esplora il potere universale della musica come forma di resistenza e libertà.