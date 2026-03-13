Ciclabile di corso Giambone, conclusi gli ultimi lavori all’incrocio con via Pio VII

La nuova pista ciclabile di corso Giambone alle battute finali. Gli ultimi interventi si stanno concentrando all’incrocio con via Pio VII, dove è stato completato il tratto di attraversamento che garantirà la continuità del percorso ciclabile e una maggiore accessibilità per pedoni e ciclisti.

Sistemazione dell’incrocio

A fare il punto sull’avanzamento dei lavori, il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 8, Alberto Loi Carta, insieme al presidente del centro civico Massimiliano Miano. L’ultimo intervento riguarda in particolare la sistemazione dell’incrocio, con opere dedicate anche all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento della sicurezza degli attraversamenti.

La 8: “Si garantisce la continuità”

“L’intervento è sostanzialmente concluso - spiegano -. Con quest’ultimo collegamento è garantita la continuità verso via Pio VII”. Un passaggio che consentirà di chiudere definitivamente il tracciato ciclabile in questo punto strategico della viabilità (ricordiamo l’asse con via Giordano Bruno dove è stata realizzata un’altra ciclabile).

Il cantiere dell’idropolitana

Il completamento dell’attraversamento ha subito, in passato, un rallentamento legato alla presenza del cantiere Smat dell’idropolitana. Proprio la conclusione di questi lavori ha permesso di realizzare l’ultimo tratto della ciclabile e di sistemare definitivamente l’incrocio, rendendolo più sicuro e accessibile. Ora i ciclisti possono utilizzare il nuovo asse ciclabile deviando verso corso Traiano o via Giordano Bruno.