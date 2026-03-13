Meteo: forte maltempo in arrivo nel fine settimana, tanta neve sulle Alpi

Oggi bella giornata primaverile, ma da domani per circa 24-36 ore una intensa perturbazione atlantica scaricherà pioggia quasi ovunque e neve fino a quote medio-basse sulle Alpi.

A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 13 marzo.

Il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità a partire da ovest.

Temperature massime comprese tra 15 e 16 °C. Venti generalmente assenti o deboli variabili.

Domani sabato 14 e domenica 15 marzo.

Cielo molto nuvoloso o coperto fino a domenica mattina, poi dal pomeriggio schiarite sempre più ampie a partire da est. Precipitazioni già domani mattina sulle Alpi, in estensione a tutto il nordovest. Nevicate su tutto l'arco alpino con quota neve variabile tra un minimo di 600 a 1000 m, a seconda dell'intensità delle precipitazioni. In ogni caso oltre i 1000 m ci saranno accumuli abbondanti fino a un metro su Alpi settentrionali, altrove meno accumuli ma comunque di un certo rilievo.

Gli accumuli di pioggia più rilevanti saranno su pianure settentrionali tra torinese e novarese. Esaurimento dei fenomeni più estesi a partire da domenica mattina da est.

Temperature in calo anche per l'arrivo di aria più fresca assieme alla perturbazione, con poca escursione diurna domani, e in leggero aumento sabato. Valori massimi in pianura tra 10 e 13 °C, minime tra 4 e 6 °C.

Venti deboli o localmente moderati sudorientali, in particolare su pianure più orientali.

Da lunedì 16 marzo.

La settimana inizierà con bel tempo, ma con temperature di nuovo in leggero calo per l'ingresso di aria più fresca da est a partire da mercoledì.

