Nuovi giochi per i giardini a un anno dall'incendio: "Ma i vandali gravano troppo sui nostri fondi"

Nuovi giochi in arrivo in primavera per il giardino intitolato a Camilla Ravera, compreso tra le vie Farinelli e Morandi (a Mirafiori Sud), a un anno dal terribile rogo. Lo ha spiegato il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 2, Massimo Sola .

Il rogo

La manutenzione delle aree gioco della 2 ha raggiunto già l’80% degli interventi totali. Tra lavori sui giochi e sostituzione pavé. Ad essere interessati dal restyling anche l’area di piazza Livio Bianco e il Tina Anselmi con la sostituzione dei canestri e dei tabelloni del campo da basket. Prevista anche la posa della recinzione sui pali esterni. Non è stato possibile realizzare lo stesso intervento in via Dina per la mancanza dei supporti.

“Su 50 giardini - ha precisato il presidente del centro civico, Luca Rolandi -, almeno 42 presentano giochi per bimbi. Quindi è facile immaginare che anche le vandalizzazioni vadano a gravare, non poco, sul nostro magro tesoretto”. Proprio il consigliere di Fdi, Vincenzo Macrì, ha segnalato come “sempre più aree giochi vandalizzate rimangano a lungo inutilizzate”.